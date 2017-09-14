Лазарос Пападопулос: "План Базаревича на игру с Грецией мне был непонятен"

Экс-игрок сборной Греции Лазарос Пападопулос в интервью "СЭ" отметил, что на поражении от России (69:74) в четвертьфинале Евробаскета сказалось то, что команда играла небольшим составом. По его словам, греческий тренер Костас Миссас тактически переиграл своего визави Сергея Базаревича.

– Сразу четыре греческих баскетболиста провели больше 32 минут на паркете. Не стоило ли тренеру дать отдохнуть некоторым перед концовкой?

– Эта проблема была предсказуема изначально. В то же время не скажу, что у сборной России равномерно распределяется игровое время. Не сегодня, а вообще в ходе турнира. У Греции эта проблема настолько бросается в глаза, что невозможно не заметить. На Евробаскете были баскетболисты, которые вообще не появлялись на площадке. Да, таким способом легко наиграть команду, но большой риск, что у тебя кто-то травмируется, и тебе будет не на кого положиться. Эта проблема сегодня и сказалась. Но думать об этом надо было до турнира. Некоторые тренеры даже рискуют результатом матча в групповом турнире, чтобы наиграть резервистов, так они поддерживают форму.

– У России лишь Воронцевич сыграл больше получаса. Получается, Базаревич переиграл Миссаса своевременными заменами?

– Не сказал бы так. Миссас правильно разобрался с тактикой соперника, он изначально знал, что быстрая игра – главная фишка России. Греции подходила вялотекущая игра с большим количеством фолов. И она смогла реализовать этот план, удержав медленный темп. У греков ужасная защита, все соперники в матчах с ними набирали огромное количество очков. Поэтому с точки зрения тренерской роли, думаю, Миссас даже лучше подготовился. Хотя я симпатизирую и Базаревичу, он неплохо подготовил команду к турниру. И россияне действительно хорошо сыграли, а вот план Базаревича мне непонятен, со стороны его увидеть не получилось. (Андрей СИЗЯКИН)

Полное интервью Лазароса Пападопулоса