Ланге вызвал 15 игроков для подготовки к чемпионату Европы

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Олафом Ланге назвал список из 15 баскетболисток, вызванных для подготовки к двум ближайшим отборочным матчам чемпионата Европы-2019, информирует официальный сайт РФБ.
Эти матчи пройдут 10 февраля (с Венгрией в гостях в Мишкольце) и 14 февраля (с Албанией дома в Перми в 17.30 по московскому времени).
Расширенный состав женской сборной России:
защитники – Елена Беглова, Евгения Белякова, Виктория Завьялова (все – УГМК), Наталья Жедик, Ксения Левченко (обе – "Динамо", Курск);
форварды – Анна Лешковцева (МБА), Анастасия Логунова ("Динамо", Курск), Раиса Мусина, Татьяна Петрушина (обе – УГМК), Мария Черепанова ("Надежда");
центровые – Мария Вадеева, Татьяна Видмер ("Динамо", Курск), Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга, Ксения Тихоненко (обе – "Надежда").
Дополнительная информация
https://russiabasket.ru/news/33685/lange-vyzval-na-fevralskij-sbor-15-igrokov