Ланге вызвал 15 игроков для подготовки к чемпионату Европы

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Олафом Ланге назвал список из 15 баскетболисток, вызванных для подготовки к двум ближайшим отборочным матчам чемпионата Европы-2019, информирует официальный сайт РФБ.

Эти матчи пройдут 10 февраля (с Венгрией в гостях в Мишкольце) и 14 февраля (с Албанией дома в Перми в 17.30 по московскому времени).

Расширенный состав женской сборной России:

защитники – Елена Беглова, Евгения Белякова, Виктория Завьялова (все – УГМК), Наталья Жедик, Ксения Левченко (обе – "Динамо", Курск);

форварды – Анна Лешковцева (МБА), Анастасия Логунова ("Динамо", Курск), Раиса Мусина, Татьяна Петрушина (обе – УГМК), Мария Черепанова ("Надежда");

центровые – Мария Вадеева, Татьяна Видмер ("Динамо", Курск), Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга, Ксения Тихоненко (обе – "Надежда").