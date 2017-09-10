Кристапс Порзингис: "На Евробаскете смог развить себя как игрока"

Форвард сборной Латвии Кристапс Порзингис отметил, что Евробаскет помог ему улучшить свою игру. По го словам, в национальной команде он ощущает другой уровень ответственности.

- Медаль Евробаскета или выход в плей-офф НБА вместе с "Нью-Йорк Никс"? Мне нужно и то, и другое, - цитирует Eurohoops Порзингиса. - Участие в Евробаскете доставляет мне удовольствие. Я люблю баскетбол, мне нравится, что здесь со мной моя семья. Здесь все отличается от того, что есть в НБА.

Этим летом я развиваюсь как игрок. Я ощущаю больше ответственности, выступая за сборную, но я смог добиться прогресса этим летом, поэтому мне так нравится здесь быть.