Костас Папаниколау: "Греция давно не завоевывала медалей. Пора это исправлять"

Форвард сборной Греции Костас Папаниколау перед матчем 1/4 финала Евробаскета против России отметил, что команда настроена на то, чтобы завоевать медали крупного турнира. В последний раз греки занимали призовое место на чемпионате Европы в 2009 году - 8 лет назад команда под руководством Йонаса Казлаускиса в матче за третье место обыграла Словению.

- Мы отдадим все, что у нас есть, чтобы завоевать медали спустя столько лет, - цитирует Eurohoops Папаниколау. - Над нужно быть полностью сконцентрированными.

Матч Греция – Россия пройдет сегодня, 13 августа, и начнется в 18.45 по московскому времени.