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21:24 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Колюшкин выведен из состава сборной России перед Евробаскетом

Разыгрывающий "Автодора" Максим Колюшкин по решению тренерского штаба сборной России не будет продолжать подготовку к Евробаскету-2017, сообщает пресс-служба РФБ. Таким образом, в составе команды осталось 13 игроков. 

Тренироваться в составе команды продолжают Семен АнтоновЕвгений БабуринАндрей ВоронцевичАндрей ЗубковВладимир ИвлевСтанислав ИльницкийДмитрий КулагинМихаил КулагинНикита КурбановТимофей МозговВиталий ФридзонДмитрий Хвостов и Алексей Швед.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2017/08/24/muzhskaya-sbornaya-rossii-priletela-v-helsinki/

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