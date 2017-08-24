Колюшкин выведен из состава сборной России перед Евробаскетом

Разыгрывающий "Автодора" Максим Колюшкин по решению тренерского штаба сборной России не будет продолжать подготовку к Евробаскету-2017, сообщает пресс-служба РФБ. Таким образом, в составе команды осталось 13 игроков.

Тренироваться в составе команды продолжают Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Алексей Швед.