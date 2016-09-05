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Клименко отправится в Швецию вместе со сборной России

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Сборная России продолжает подготовку ко второму матчу отборочного турнира Евробаскета-2017 против Швеции, информирует официальный сайт РФБ. В Швецию сборная отправится завтра утром. Встреча пройдет в среду, 7 сентября, в городе Уппсала, начало игры – в 21.00 по московскому времени.

Травмировавшийся за день до стартового матча в Перми Артем Клименко пока работает по индивидуальной программе. Он отправится в Швецию вместе с командой, но решение о его участии в поединке будет принято накануне игры.

В минувшую субботу тренерский штаб российской сборной посмотрел встречу между соперниками по группе С, в которой команда Боснии и Герцеговины обыграла дома шведов со счетом 74:71. Главный тренер россиян Сергей Базаревич обратил внимание своих подопечных на желание шведов использовать прессинг и большое количество выполненных ими трехочковых бросков (44, из которых цели достигли только 11).

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/09/05/sbornaya-rossii-prodolzhaet-podgotovku-k-igre-so-shvetsiej

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