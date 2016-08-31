Клименко не сможет сыграть с Боснией и Герцеговиной

Центровой "Автодора" и сборной России Артем Клименко получил травму правого плеча и не сможет принять участие в стартовом матче отборочного турнира Евробаскета-2017 против Боснии и Герцеговины, информирует официальный сайт РФБ. Степень тяжести повреждения будет уточняться на дополнительном обследовании в Москве.

Таким образом, в заявку на сегодняшнюю игру попали 12 игроков. Это защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба – "Локомотив-Кубань"), Сергей Быков (без клуба), Максим Колюшкин ("Автодор"), Дмитрий Кулагин (ЦСКА), форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Андрей Зубков, Владимир Ивлев (оба – "Локомотив-Кубань"), Станислав Ильницкий ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит") и центровой Тимофей Мозгов ("Лос-Анджелес Лейкерс").

Матч между сборными России и Боснии и Герцеговины начнется в Перми в 18.00 по московскому времени.