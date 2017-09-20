Кириленко хочет видеть Базаревича в сборной до Токио-2020

Сегодня гостями редакции "Спорт-Экспресс" стали главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Базаревич и Кириленко более часа отвечали на вопросы журналистов "СЭ" по итогам чемпионата Европы, на котором россияне заняли четвертое место. Наши гости рассказали о новом контракте тренера, конфликте Алексея Шведа и Андрея Воронцевича и кандидатах в сборную.

Читайте интервью в ближайшее время в "СЭ".