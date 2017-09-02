Как Россия обыграла Сербию. Видео

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная России обыграла Сербию – 75:72. Для команды Сергея Базаревича эта победа стала второй на старте турнира. Россияне лидируют в группе D. Следующим соперником россиян станет команда Бельгии.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Россия - Сербия.