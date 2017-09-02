Как Россия обыграла Сербию. Видео

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная России обыграла Сербию – 75:72. Для команды Сергея Базаревича эта победа стала второй на старте турнира. Россияне лидируют в группе D. Следующим соперником россиян станет команда Бельгии.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Россия - Сербия.
.@RussiaBasket 🇷🇺 climb to the 🔝 of Group B with a massive 75-72 victory over @KSSrbije 🇷🇸. #EuroBasket2017 pic.twitter.com/agFbpBiFXl– FIBA (@FIBA) 2 сентября 2017 г.
Две из двух! Россия сенсационно обыграла сербов
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Красавчики!!!
19:54