Итудис согласился возглавить сборную Греции, ЦСКА и РФБ должны дать согласие

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис согласился возглавить сборную Греции, сообщает SDNA. Специалист будет готовить команду к Евробаскету-2017, однако для официального назначения на должность ему нужно получить разрешение от руководства московского клуба.

В понедельник стороны проведут переговоры, и если ЦСКА, а также РФБ дадут свое согласие, то Итудис приступит к своим новым обязанностям. Представители греческой федерации встретились со специалистом перед матчем армейцев в Евролиге против "Црвены Звезды" (102:80) и дали ему понять, что считают его идеальным кандидатом на эту должность.