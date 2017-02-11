Итудис согласился возглавить сборную Греции, ЦСКА и РФБ должны дать согласие

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис согласился возглавить сборную Греции, сообщает SDNA. Специалист будет готовить команду к Евробаскету-2017, однако для официального назначения на должность ему нужно получить разрешение от руководства московского клуба.
В понедельник стороны проведут переговоры, и если ЦСКА, а также РФБ дадут свое согласие, то Итудис приступит к своим новым обязанностям. Представители греческой федерации встретились со специалистом перед матчем армейцев в Евролиге против "Црвены Звезды" (102:80) и дали ему понять, что считают его идеальным кандидатом на эту должность.
Сильвербой
У Итудиса еще контракт на три года, речи о том что он уйдет из ЦСКА не идет, он просто возлавит Грецию на время Евробаскета, который еще в сентябре будет, поэтому не вижу ничего страшного в этом. Но решать конечно это будут стороны между собой!
12:46
spetrov
volontir, в этом не получится, есть следующие годы. Нельзя же все время побеждать.
12:42
volontir
Итудису подвезло, что поступило такое предложение и надо соглашаться и уходить из ЦСКА, потому что ему ничего не светит в этом году в Евролиге. А так во время уйти непобежденным лучше.
12:25
spetrov
Жаль, если это помешает его работе в ЦСКА. Хотя по-человечески его понять можно.
12:17