12:11 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Итудис согласился возглавить сборную Греции, ЦСКА и РФБ должны дать согласие

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис согласился возглавить сборную Греции, сообщает SDNA. Специалист будет готовить команду к Евробаскету-2017, однако для официального назначения на должность ему нужно получить разрешение от руководства московского клуба.

В понедельник стороны проведут переговоры, и если ЦСКА, а также РФБ дадут свое согласие, то Итудис приступит к своим новым обязанностям. Представители греческой федерации встретились со специалистом перед матчем армейцев в Евролиге против "Црвены Звезды" (102:80) и дали ему понять, что считают его идеальным кандидатом на эту должность.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Сильвербой

У Итудиса еще контракт на три года, речи о том что он уйдет из ЦСКА не идет, он просто возлавит Грецию на время Евробаскета, который еще в сентябре будет, поэтому не вижу ничего страшного в этом. Но решать конечно это будут стороны между собой!

12:46

spetrov

volontir, в этом не получится, есть следующие годы. Нельзя же все время побеждать.

12:42

volontir

Итудису подвезло, что поступило такое предложение и надо соглашаться и уходить из ЦСКА, потому что ему ничего не светит в этом году в Евролиге. А так во время уйти непобежденным лучше.

12:25

spetrov

Жаль, если это помешает его работе в ЦСКА. Хотя по-человечески его понять можно.

12:17

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