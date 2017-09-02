Италия обыграла Украину на Евробаскете благодаря 26 очкам Белинелли

В матче группового турнира чемпионата Европы Украина уступила Италии – 66:78. 21 очко набрал центровой украинцев Артем Путовой. Но самым результативным игроком встречи стал защитник итальянцев Марко Белинелли – в его активе 26 баллов.

Его команда с двумя победами лидирует в группе B. Украина потерпела уже второе поражение на старте турнира.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа B

Украина – Италия – 66:78 (19:16, 14:27, 15:16, 18:19)

У: Пустовой (21), Кравцов (11), Лукашов (9 + 6 передач).

И: Белинелли (26), Арадори (13), Филлой (12), Датоме (12).