Испания уничтожила Чехию на Евробаскете

В матче группового турнира чемпионата Европы Испания крупно обыграла Чехию – 93:56. Самым результативным игроком встречи стал форвард испанцев Поу Газоль, набравший 26 очков. На счету разыгрывающего ЦСКА Серхио Родригеса пять очков и четыре передачи.
Испания с двумя победами лидирует в группе С. Ее следующим соперником станет Румыния. Встреча пройдет 4 сентября.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа C
Чехия – Испания – 56:93 (14:33, 9:23, 15:20, 18:17)
Ч: Криз (11), Шврдлик (9), Ширжина (9).
И: П. Газоль (26 + 8 подборов), Рубио (17), У. Эрнангомес (9 + 10 подборов), Х. Эрнангомес (7 + 8 подборов), М. Газоль (8 + 9 подборов).