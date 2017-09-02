Испания уничтожила Чехию на Евробаскете

В матче группового турнира чемпионата Европы Испания крупно обыграла Чехию – 93:56. Самым результативным игроком встречи стал форвард испанцев Поу Газоль, набравший 26 очков. На счету разыгрывающего ЦСКА Серхио Родригеса пять очков и четыре передачи.

Испания с двумя победами лидирует в группе С. Ее следующим соперником станет Румыния. Встреча пройдет 4 сентября.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа C

Чехия – Испания – 56:93 (14:33, 9:23, 15:20, 18:17)

Ч: Криз (11), Шврдлик (9), Ширжина (9).

И: П. Газоль (26 + 8 подборов), Рубио (17), У. Эрнангомес (9 + 10 подборов), Х. Эрнангомес (7 + 8 подборов), М. Газоль (8 + 9 подборов).