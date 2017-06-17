23:30 17 июня | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Испания победила Украину, Турция обыграла Италию на женском чемпионате Европы

Состоялись матчи группового турнира женского чемпионата Европы. 

Чемпионат Европы

Женщины

Группа A

Чехия - Венгрия - 70:74 (20:24, 18:14, 12:17, 20:19)

Испания - Украина - 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11)

Группа C

Франция - Сербия - 73:57 (15:19, 18:15, 19:9, 21:14)

Греция - Словения - 56:59 (14:12, 19:11, 14:21, 9:15)

Группа B

Италия - Турция - 53:54 (17:12, 13:18, 12:15, 11:9)

Словакия - Белоруссия - 68:59 (15:16, 17:17, 19:11, 17:15)

Группа D

Черногория - Латвия - 55:76 (23:15, 14:23, 12:14, 6:24)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/europechamp/2017/

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