Испания победила Украину, Турция обыграла Италию на женском чемпионате Европы

Состоялись матчи группового турнира женского чемпионата Европы.
Чемпионат Европы
Женщины
Группа A
Чехия - Венгрия - 70:74 (20:24, 18:14, 12:17, 20:19)
Испания - Украина - 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11)
Группа C
Франция - Сербия - 73:57 (15:19, 18:15, 19:9, 21:14)
Греция - Словения - 56:59 (14:12, 19:11, 14:21, 9:15)
Группа B
Италия - Турция - 53:54 (17:12, 13:18, 12:15, 11:9)
Словакия - Белоруссия - 68:59 (15:16, 17:17, 19:11, 17:15)
Группа D
Черногория - Латвия - 55:76 (23:15, 14:23, 12:14, 6:24)