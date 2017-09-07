Испания обыграла Венгрию и заняла первое место в группе

Испания в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы обыграла Венгрию со счетом 87:64. Самым результативным игроком в составе испанской команды стал Алекс Абринес, набравший 21 очко.

Испания одержала пятую победу в пяти матчах и заняла первое место в группе C. Хорватия расположилась на втором месте, Черногория - на третьем, а Венгрия - на четвертом. Последнее место досталось Чехии, которая не смогла пробиться в плей-офф.

Отметим, что после этого матча центровой сборной Испании Поу Газоль вышел на первое место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов Европы по баскетболу. Испанец опередил француза Тони Паркера, который является его одноклубником по "Сан-Антонио" .

Баскетбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Венгрия - Испания - 64:87 (10:22, 19:19, 17:19, 18:27)