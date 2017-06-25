Испания - чемпион Европы среди женщин

Женская сборная Испании в третий раз в истории выиграла чемпионат Европы. В финальном матче испанки победили француженок и повторили успех 1993 и 2013 года. По числу побед на континентальном первенстве они занимают второе место после сборных СССР и России, которые в общей сложности побеждали 24 раза.

На чемпионате Европы-2017 россиянки вылетели в первом раунде плей-офф, уступив Греции. Гречанки дошли до полуфинала, а в матче за бронзу были разгромлены Бельгией.

Чемпионат Европы

Женщины

Финал

Испания - Франция - 71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 15:15)

Матч за 3-е место

Бельгия - Греция - 78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9)