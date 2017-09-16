Илона Корстин: "Россия показала очень достойный баскетбол в матче против Сербии"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что сборная России показала достойную игру в матче 1/2 финала Евробаскета против Сербии, несмотря на поражение (79:87). Также она отметила, что надеется на победу над Испанией в матче за 3-е место.

- К сожалению, наша сборная проиграла в полуфинале, но показала очень достойный баскетбол против сборной Сербии, - цитирует "Р-Спорт" Корстин. - Мы боролись до конца, но сербы были тактически готовы играть против нашей команды. Видно, что они разобрали игру сборной России и очень жестко защищались. В обороне они постоянно делали сдваивание и на Тимофее Мозгове в трехсекундной зоне, и на Алексее Шведе. Но это не мешало Алексею играть результативно.

Сербы играли просто лучше сегодня. У них был лучше процент попадания, сербы переиграли нас на подборе. Но наша сборная очень достойно играла, боролась до конца. У сборной Сербии игроки со скамейки принесли больше 30 очков, у нас – всего лишь больше 10. Нам не хватало результативности игроков, выходивших на замену.

Испанцы проиграли 20 очков команде Словении в полуфинале. Этот результат был неожиданным, испанцы были фаворитами чемпионата. Они многих побеждали с большой разницей в счете, но словенцы смогли переиграть их. В полуфинале испанцы были не похожи сами на себя. В матче за бронзовые медали у них будет очень серьезный настрой. Они придут в себя и будут играть в свой баскетбол. У них очень сильная передняя линия, с двумя братьями Газоль. А у нас, к сожалению, только один Мозгов, и некому подменить Тимофея на позиции пятого номера. Будет сложно бороться именно под кольцом. Но я, как и все остальные болельщики, не теряю надежды и желаю нашей сборной победы в матче с испанцами. Если наша команда сыграет в полную силу, у них есть шансы победить сборную Испании.