Игроки пожаловались ФИБА на мяч Евробаскета-2017

Капитаны нескольких сборных на Евробаскете-2017 обратились с отрытым письмом к ФИБА, в котором выразили свое недовольство мячом турнира. Письмо, в частности, подписали форвард сборной Франции Борис Диао, форвард сборной Италии Луиджи Датоме, форвард сборной Израиля Омри Касспи и форвард сборной Венгрии Адам Ханга. Отмечается, что мяч имеет плохую текстуру.

– Хотим проинформировать вас о том, что партнеры по команде, а также другие игроки жалуются по поводу изменений в текстуре поверхности мяча, – говорится в письме. – Предложенная прошлым летом новинка стала причиной проблем. Особенно четко они проявляются в конце матчей, когда мяч становится влажным.



