Игор Кокошков: "Россия находится там, где и должна быть"

Бывший главный тренер сборной Словении Игор Кокошков, выигравший с национальной командой Евробаскет-2017 в интервью "Известиям" отметил, что Сергей Базаревич проделал огромную команду с Россией. По его мнению, настоящий лидер сборной - Алексей Швед.

– На Евробаскете вы избежали встречи с Россией. Смотрели ли вы игры нашей сборной, могли бы оценить потенциал?

– Думаю, тренер Базаревич проделал отличную работу с командой. Тот факт, что с ним продлили контракт, лишнее тому доказательство. Я смотрел много игр России, включая товарищеские матчи. Думаю, это был прекрасный опыт и для всех российских игроков. Особо выделю Шведа, он играл незабываемо. Настоящий лидер команды. Этим летом он еще раз доказал, что вполне мог бы быть востребован в НБА. В целом выход в полуфинал – хорошее достижение. Думаю, болельщики сборной могут быть довольны этим результатом и игрой своей команды. Я знаю, что у российского баскетбола длинная и успешная история, и сейчас вы находитесь там, где должны быть.