Игор Кокошков: "Натурализация Рэндольфа сборной Словенией? В этом нет ничего необычного"

Бывший наставник сборной Словении, а ныне ассистент главного тренера "Юты", Игор Кокошков в интервью "Известиям" отметил, что при натурализации Энтони Рэндольфа словенцы не нарушили никаких правил. Специалист также добавил, что хорошо относится к приглашению иностранных игроков в европейские сборные.
– Генсек литовской федерации баскетбола Миндаугас Шпокас критиковал сборную Словении за приглашение Энтони Рэндольфа. Как вы относитесь к натурализации в европейском баскетболе?
– Мы не нарушили никаких правил, в том числе правил ФИБА. Словения не первая национальная команда, которая так поступает. Ранее игроков натурализовали команды Израиля, России, Хорватии, Боснии, Грузии... В этом нет ничего странного или необычного. Нам было тяжело натурализовать Рэндольфа, потому что правительство Словении нас не поддерживало. Я думаю, у каждого есть свое мнение и право его выразить. Опять же, не мы первые и точно не мы последние. Энтони – отличный игрок и человек, который очень помог нам. Ничто не изменило моего мнения относительно команды, наших побед, завоевания золотых медалей. Так что мы очень рады, что Энтони с нами, и надеемся, он продолжит играть за Словению.
Напомним, что сборная Словении под руководством Игора Кокошкова стала чемпионами Европы-2017.
Дополнительная информация
https://iz.ru/664596/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/porabotal-v-rossiiskom-top-klube-no-poka-vse-moi-mysli-o-iute
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