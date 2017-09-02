Хорваты обыграли Румынию на Евробаскете, Боян Богданович набрал 21 очко

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная Румынии уступила Хорватии – 58:74. Самым результативным игроком встречи стал защитник хорватов Боян Богданович, набравший 21 очко. Дабл-даблом отметился его соотечественник Дарио Шарич.
Хорватия вместе с Испанией лидирует в группе С. Румыны, потерпев два поражения, идут на пятой строчке.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа C
Хорватия – Румыния – 74:58 (20:12, 22:17, 15:13, 17:16)
Х: Боян Богданович (21), Шарич (14 + 10 подборов), Симон (11 + 7 подборов), Попович (10).
Р: Мандаче (15 + 7 подборов + 6 передач), Молдовану (12).
.@44Bojan had 21 points, @DarioSaric also in double figures as 🇭🇷 win 74-58 over hosts Romania– FIBA (@FIBA) 2 сентября 2017 г.
📊 https://t.co/uVxU5D5ohx #EuroBasket2017 pic.twitter.com/j4C7Ht1PFE