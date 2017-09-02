Хорваты обыграли Румынию на Евробаскете, Боян Богданович набрал 21 очко

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная Румынии уступила Хорватии – 58:74. Самым результативным игроком встречи стал защитник хорватов Боян Богданович, набравший 21 очко. Дабл-даблом отметился его соотечественник Дарио Шарич.

Хорватия вместе с Испанией лидирует в группе С. Румыны, потерпев два поражения, идут на пятой строчке.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа C

Хорватия – Румыния – 74:58 (20:12, 22:17, 15:13, 17:16)

Х: Боян Богданович (21), Шарич (14 + 10 подборов), Симон (11 + 7 подборов), Попович (10).

Р: Мандаче (15 + 7 подборов + 6 передач), Молдовану (12).