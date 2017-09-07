Хорватия победила Чехию на Евробаскете

Хорватия в матче в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы разгромила Чехию со счетом 107:69. Самым результативным игроком матча стал хорватский защитник Боян Богданович, набравший 25 очков.

Хорватия одержала четвертую победу в пяти матчах и вышла на первое место в группе C. Чехия расположилась на пятом месте и лишилась шансов на выход в плей-офф.

Итоговое место и соперник Хорватии по 1/8 финала определится сегодня после оставшихся матчей группового турнира.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа C

Чехия - Хорватия - 69:107 (17:28, 23:26, 20:24, 9:29)