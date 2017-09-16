Холден – о матче за третье место: "У России есть небольшое преимущество перед Испанией"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Джон Роберт Холден выразил уверенность, что у россиян есть небольшое преимущество над Испанией в матче чемпионата Европы за третье место. По его словам, это обусловлено тем, что россияне более голодны до побед.

– Турнир для нас еще не окончен, впереди встреча с Испанией. Каковы наши шансы на бронзу? – вопрос Холдену.

– Я всегда считал, что матчи за третье место – самые сложные для обеих команд, в них участвующих. Думаю, у нас есть небольшое преимущество – команда чуть более молодая и голодная. Это может помочь нам победить. Посмотрите на основной состав испанцев – Пау Газолю и Наварро по 37, Марку Газолю – 32. После стольких успехов в прошлом им может быть непросто настроиться. Думаю, нас ждет отличная игра. У Испании хорошая команда, легко нам не будет. Но у сборной России есть шанс.

– Почему испанцы так и не смогли проснуться в полуфинале со Словенией?

– В спорте иногда бывает просто не твой день. И что бы ты ни делал – замены игроков, тактические перестановки – это не работает. И у Испании случился неудачный матч в самый неподходящий момент. У них едва ли не лучшая пара "больших" на турнире – Марк и Пау, хорошие разыгрывающие Рики Рубио и Серхио Родригес. Но порой не идет – и все. Как будто испанцы не с той ноги встали. И не поймите меня неправильно – Словения провела отличный матч. Они играли лучше, быстрее, сильнее. Все сделали правильно, у Испании не было шансов – за всю вторую половину у меня ни разу не возникло ощущения, что они могут сделать рывок и вернуться в игру. (Антон БАБОШИН)

Полная версия интервью Джона Роберта Холдена