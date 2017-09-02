Грузия проиграла Германии, несмотря на 14 очков Пачулии

Сборная Грузии уступила Германии (57:67) в матче группового турнира Евробаскета. 14 очками отметился центровой грузин Заза Пачулия. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий немцев Денис Шредер (23 очка).

Для Германии эта победа стала второй, что позволило ей возглавить группу B. Ее следующим соперником станет команда Израиля. Грузинам предстоит встреча с Украиной.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа B

Грузия – Германия – 57:67 (19:19, 17:22, 16:14, 5:12)

Гру: Пачулия (14 + 8 подборов), Шенгелия (12 + 8 потерь), Диксон (8).

Гер: Шредер (23 + 9 потерь), Бензинг (11).