Группа России: Бельгия обыграла Великобританию

В матче группового турнира чемпионата Европы Бельгия одолела Великобританию – 103:90. 21 очко набрал форвард бельгийцев Максим Де Зеув. 19 баллов в активе лидера "дьяволов" Сэма Ван Россома.

Напомним, что обе команды являются соперниками сборной России по группе D. Россияне в своем стартовом матче Евробаскета встретятся с хозяевам из Турции.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

Бельгия – Великобритания – 103:90 (24:26, 30:27, 19:14, 30:23)

Б: Де Зеув (21 + 7 подборов), Ван Россом (19), Жилле (17), Салуму (10).

В: Оласени (21 + 11 подборов), Кларк (20), Ачара (14), Нельсон (11).