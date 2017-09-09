Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:55 9 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Греция – возможный соперник сборной России в 1/4 финала Евробаскета

Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"

В субботу в Стамбуле прошли первые матчи 1/8 финала Евробаскета.

В следующий раунд плей-офф вышли Германия, Словения, Греция и Италия, оставшиеся четыре участника определятся в воскресенье.

Сборная России в 21.30 по московскому времени начнет свой поединок против Хорватии. В случае победы в четвертьфинале подопечные Сергея Базаревича сыграют против Греции.

Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"

1/8 финала Евробаскета-2017 (все матчи – в Стамбуле, время – московское)
10 сентября, воскресенье
Матч 62. Испания – Турция (18.45) 
Матч 64. Латвия – Черногория (12.30) 
Матч 66. Хорватия – РОССИЯ (21.30) 
Матч 68. Сербия – Венгрия (15.15)

1/4 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 18.45 и 21.30, порядок будет определен позже) 
12 сентября, вторник  
Матч 69. Германия – Испания/Турция  
Матч 70. Словения – Латвия/Черногория 
13 сентября, среда 
Матч 71. Греция – Хорватия/РОССИЯ
Матч 72. Италия – Сербия/Венгрия

1/2 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 21.30) 
14 сентября, четверг 
Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70 
15 сентября, пятница 
Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72 

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00) 
Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30)​

Опрос

Как сборная России выступит в плей-офф Евробаскета-2017?
голосовать

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий