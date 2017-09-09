Греция – возможный соперник сборной России в 1/4 финала Евробаскета

В субботу в Стамбуле прошли первые матчи 1/8 финала Евробаскета.
В следующий раунд плей-офф вышли Германия, Словения, Греция и Италия, оставшиеся четыре участника определятся в воскресенье.
Сборная России в 21.30 по московскому времени начнет свой поединок против Хорватии. В случае победы в четвертьфинале подопечные Сергея Базаревича сыграют против Греции.
1/8 финала Евробаскета-2017 (все матчи – в Стамбуле, время – московское)
10 сентября, воскресенье
Матч 62. Испания – Турция (18.45)
Матч 64. Латвия – Черногория (12.30)
Матч 66. Хорватия – РОССИЯ (21.30)
Матч 68. Сербия – Венгрия (15.15)
1/4 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 18.45 и 21.30, порядок будет определен позже)
12 сентября, вторник
Матч 69. Германия – Испания/Турция
Матч 70. Словения – Латвия/Черногория
13 сентября, среда
Матч 71. Греция – Хорватия/РОССИЯ
Матч 72. Италия – Сербия/Венгрия
1/2 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 21.30)
14 сентября, четверг
Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70
15 сентября, пятница
Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72
Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)
Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30)
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Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Сборная Германии (Баскетбол)
- Сергей Базаревич
- Сборная Италии (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)
- сборная Греции (баскетбол)