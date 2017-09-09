Греция – возможный соперник сборной России в 1/4 финала Евробаскета

В субботу в Стамбуле прошли первые матчи 1/8 финала Евробаскета.

В следующий раунд плей-офф вышли Германия, Словения, Греция и Италия, оставшиеся четыре участника определятся в воскресенье.

Сборная России в 21.30 по московскому времени начнет свой поединок против Хорватии. В случае победы в четвертьфинале подопечные Сергея Базаревича сыграют против Греции.

Сетка плей-офф Евробаскета-2017. Фото "СЭ"

1/8 финала Евробаскета-2017 (все матчи – в Стамбуле, время – московское)

10 сентября, воскресенье

Матч 62. Испания – Турция (18.45)

Матч 64. Латвия – Черногория (12.30)

Матч 66. Хорватия – РОССИЯ (21.30)

Матч 68. Сербия – Венгрия (15.15)

1/4 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 18.45 и 21.30, порядок будет определен позже)

12 сентября, вторник

Матч 69. Германия – Испания/Турция

Матч 70. Словения – Латвия/Черногория

13 сентября, среда

Матч 71. Греция – Хорватия/РОССИЯ

Матч 72. Италия – Сербия/Венгрия

1/2 финала (все матчи – в Стамбуле, начало – 21.30)

14 сентября, четверг

Матч 73. Победители четвертьфиналов 69 и 70

15 сентября, пятница

Матч 74. Победители четвертьфиналов 71 и 72

Матч за 3-е место – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 17.00)

Финал – 17 сентября, воскресенье (Стамбул, начало – 21.30)​