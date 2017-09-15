Горан Драгич: "Словения в финале будет рада любому сопернику"

Защитник сборной Словении Горан Драгич после полуфинала Евробаскета-2017 против Испании (92:72) отметил, что счастлив быть частью команды. По его словам, словенцы готовы в финале встретиться с любым соперником. В решающем поединке Словения сыграет с победителем пары Россия - Сербия.

- Это еще не конец, осталась одна игра, - приводит Eurohoops слова Драгича. - Конечно, медали у нас в кармане. Но мы зашли далеко, поэтому готовы к финалу. Будем рады любому сопернику. Эта команда - что-то особенное. Я счастлив быть ее частью. Стараюсь подавать пример другим на площадке и за ее пределами.