Горан Драгич объявил о завершении международной карьеры

Защитник сборной Словении Горан Драгич принял решение о завершении карьеры в национальной команде. По его мнению, уйти из сборной после завоевания золота чемпионата Европы – правильный шаг. Отметим, что перед началом Евробаскета 31-летний защитник говорил об уходе из сборной, но во время турнира уточнил, что при стечении нескольких обстоятельств может остаться в команде.

- Я добился, чего хотел, - цитирует The Score Драгича. – Я завоевал золото. Это самое правильное время, чтобы попрощаться со сборной.

На завершившемся Евробаскете Драгич был признан MVP турнира. В финале против Сербии на его счету 35 очков, 7 подборов и 3 передачи.