Горан Драгич: "Кириленко всегда был одним из моих любимых игроков"

Самый ценный игрок чемпионата Европы-2017 словенец Горан Драгич признался, что Андрей Кириленко является его любимым игроком. Российский баскетболист в 2015 году завершил карьеру.

- Я давно выступаю за сборную и помню многих игроков сборной России еще по молодежным составам, - цитируют "Известия" Драгича. - А Андрей Кириленко всегда был одним из моих любимых игроков.