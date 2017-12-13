Горан Драгич: "Кириленко всегда был одним из моих любимых игроков"

Самый ценный игрок чемпионата Европы-2017 словенец Горан Драгич признался, что Андрей Кириленко является его любимым игроком. Российский баскетболист в 2015 году завершил карьеру.
- Я давно выступаю за сборную и помню многих игроков сборной России еще по молодежным составам, - цитируют "Известия" Драгича. - А Андрей Кириленко всегда был одним из моих любимых игроков.
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https://iz.ru/682099/aleksandr-nevzgoda-timur-ganeev/goran-dragich-u-rossiiskogo-basketbola-iarkoe-budushchee