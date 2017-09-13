Горан Драгич: "Хочу выиграть медаль, а затем я уйду"

Разыгрывающий защитник сборной Словении Горан Драгич накануне матча 1/2 финала чемпионата Европы против Испании отметил, что хочет завоевать медали. Также он сделал акцент на том, что не передумает о завершении международной карьеры после этого турнира.

- (Смеется.) Черт возьми, я хочу выиграть медаль, а затем я ухожу! - цитирует пресс-служба турнира Драгича. - Я думаю, что сейчас подходящий момент оставить национальную команду. Не поймите меня неправильно, я буду скучать по сборной, но я думаю, что это хорошо. У нас есть много молодых игроков - я не хочу стоять на их пути. Они могут расти как команда.

Лука Дончик? Я его сосед по комнате, он все еще ребенок, он смотрит мультфильмы, но когда выходит на паркет, он невероятен. Нам повезло, что он есть в составе сборной Словении.