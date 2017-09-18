Горан Драгич: "До сих пор жду победы в НБА, золото Евробаскета - это совсем другое"

Защитник "Майами" и сборной Словении Горан Драгич после победы над Сербией (93:85) в финале Евробаскета-2017 отметил, что это его самое большое достижение в карьере, однако он хочет также получить чемпионское кольцо в НБА. Он также добавил, что его партнер по национальной команде Лука Дончич через несколько лет станет лучшим баскетболистом в мире.

Напомним, что Драгич в финале чемпионата Европы набрал 35 очков и был признан MVP турнира.

– Конечно, золото Евробаскета – самое большое достижение в моей карьере, – приводит Eurohoops слова Драгича. – Я до сих пор жду чемпионского кольца в НБА, но Евробаскет – это другое. Это для моей страны. Я рад, что могу что-то отдать словенским болельщикам. Хочу поблагодарить их от всего сердца.

Игра в финале? Дело не в моей игре, а в команде. Мои партнеры помогли мне так хорошо сыграть. И тренеры, конечно. Все великие игроки появляются благодаря тренерам.

Мы всегда мечтали о том, чтобы попасть на подиум, хотя бы занять место в первой тройке. Это был мой последний шанс, потому что, вероятнее всего, я закончу карьеру в сборной. Этот месяц был просто фантастическим, невероятным.

Дончич через несколько лет будет лучшим игроком в Европе. И в НБА тоже. Он был рожден победителем, я не шучу. Запомните мои слова – он будет одним из лучших во всем мире.

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