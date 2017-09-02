Франция победила Грецию на Евробаскете, Ловернь оформил дабл-дабл

Сборная Франции одолела Грецию (95:87) в матче группового турнира чемпионата Европы. Дабл-даблом у французов отметился Жоффре Ловернь. 21 очко на счету его соотечественника Эвана Фурнье.

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло набрал в этой встрече 16 баллов. Самым результативным игроком матча с 22 очками стал грек Георгиос Принтезис. В активе обеих команд теперь по одной победе и поражению.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа A

Греция – Франция – 87:95 (15:27, 21:28, 21:20, 30:20)

Г: Принтезис (22), Слукас (15 + 7 передач), Калатес (15), Т. Адетокумбо (12).

Ф: Ловернь (21 + 11 подборов), Фурнье (21), Де Коло (16), Эрто (13), Серафин (9).