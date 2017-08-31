Финляндия в овертайме обыграла Францию на Евробаскете, несмотря на 21 очко Де Коло

Сборная Финляндии в овертайме одолела Францию в первом матче группового турнира чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал форвард французов Эван Фурнье (25 очков). 21 балл в активе его соотечественника и защитника ЦСКА Нандо Де Коло.

При этом главным героем встречи стал разыгрывающий финнов Джамар Уилсон - именно его попадания сначала перевели игру в овертайм, а затем и принесли хозяевам победу. Напомним, что французы - бронзовые призеры последнего чемпионата мира и Евробаскета.

Чемпионат Европы

Мужчины

Группа A

Франция - Финляндия - 84:86 ОТ (15:23, 18:9, 20:17, 19:23, 12:14)

Фр: Фурнье (25), Де Коло (21), Эртель (10).

Фн: Маркканен (22 + 7 подборов), Салин (14), Котти (14), Уилсон (12).