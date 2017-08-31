Финляндия в овертайме обыграла Францию на Евробаскете, несмотря на 21 очко Де Коло

Сборная Финляндии в овертайме одолела Францию в первом матче группового турнира чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал форвард французов Эван Фурнье (25 очков). 21 балл в активе его соотечественника и защитника ЦСКА Нандо Де Коло.
При этом главным героем встречи стал разыгрывающий финнов Джамар Уилсон - именно его попадания сначала перевели игру в овертайм, а затем и принесли хозяевам победу. Напомним, что французы - бронзовые призеры последнего чемпионата мира и Евробаскета.
Чемпионат Европы
Мужчины
Группа A
Франция - Финляндия - 84:86 ОТ (15:23, 18:9, 20:17, 19:23, 12:14)
Фр: Фурнье (25), Де Коло (21), Эртель (10).
Фн: Маркканен (22 + 7 подборов), Салин (14), Котти (14), Уилсон (12).
😮 https://t.co/SruO5x1aFx! 🇫🇮 @BasketFinland dazzle their ardent fans in opening day action! 🎉 #EuroBasket2017– FIBA (@FIBA) 31 августа 2017 г.
📊https://t.co/e4fihb8aGO pic.twitter.com/S2QS9JSeoL
marksan
Значит нашим там ничего не светит!
09:50
DG (new))
Неплохой будет чемпионатец....
01:52
stormlike
А если кто помнит, мы этих финнов дважды прихлопнули в августе
23:39 31 августа
Thomas_Boy_
Какой-то дурдом.
23:35 31 августа
aisman
чо творится-то?
23:08 31 августа