Финляндия в двух овертаймах вырвала победу у Польши на Евробаскете

В матче группового турнира чемпионата Европы сборная Финляндии одолела Польшу – 90:87. Причем для того, чтобы выявить победителя, соперником потребовалось два овертайма. Самым результативным игроком встречи стал форвард Лаури Маркканен, набравший 27 очков. У поляков сразу пять человек преодолели планку в 10 очков.

Этот успех позволил Финляндии выйти на третье место в группе А. Причем обе свои победы на турнире скандинавы одерживали в овертаймах. Поляки пока идут четвертыми.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа А

Финляндия – Польша – 90:87 2ОТ (18:8, 18:24, 16:20, 14:14, 12:12, 12:9)

Ф: Маркканен (27 + 9 подборов), Копонен (21 + 7 передач), Мерфи (12), Салин (10), Котти (8).

П: Слотер (18), Ващински (18), Понитка (14), Кулиг (12 + 7 подборов), Гиело (11).