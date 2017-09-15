ФИБА: "России нужно больше игроков вроде Мозгова"

Пресс-служба ФИБА отметила успешную игру центрового сборной России Тимофея Мозгова в матче 1/2 финала Евробаскета против Греции. Россияне ушли на большой перерыв уступая в счете 34:48.
"Сборной России нужно больше подобных игроков, чтобы вернуться в игру!" - говорится в Твиттере ФИБА.
.@russiabasket 🇷🇺 need more plays like that one to get back into the game! #EuroBasket2017– FIBA (@FIBA) 15 сентября 2017 г.
📺 https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/uImoNvphDn
cool.vov719
Мозгов просто мёртвый
22:28