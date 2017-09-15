ФИБА: "России нужно больше игроков вроде Мозгова"

Пресс-служба ФИБА отметила успешную игру центрового сборной России Тимофея Мозгова в матче 1/2 финала Евробаскета против Греции. Россияне ушли на большой перерыв уступая в счете 34:48.

"Сборной России нужно больше подобных игроков, чтобы вернуться в игру!" - говорится в Твиттере ФИБА.

Трансляция матча Россия - Греция