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22:22 | Баскетбол — Чемпионат Европы

ФИБА: "России нужно больше игроков вроде Мозгова"

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Пресс-служба ФИБА отметила успешную игру центрового сборной России Тимофея Мозгова в матче 1/2 финала Евробаскета против Греции. Россияне ушли на большой перерыв уступая в счете 34:48.

"Сборной России нужно больше подобных игроков, чтобы вернуться в игру!" - говорится в Твиттере ФИБА.

Трансляция матча Россия - Греция 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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cool.vov719

Мозгов просто мёртвый

22:28