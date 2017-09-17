ФИБА довольна судейством на чемпионате Европы

ФИБА довольна работой судей на чемпионате Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека ФИБА-Европа Камила Новака. На турнире осталось провести два матча - в поединке за бронзу сойдутся Россия и Испания, а в финале - Словения и Сербия.

- Жалобы на судейство будут всегда. Но заметьте, что они в основном начинаются со стадии плей-офф, когда команды начинают выбывать и у игроков появляется обида, - сказал Новак. - Это в любом виде спорта. В том же футболе жалуются на судейство в решающих стадиях Лиги чемпионов, от этого никуда не деться.

Но я скажу точно, что жалоб на судейство стало меньше по сравнению с прошлым чемпионатом Европы в 2015 году.