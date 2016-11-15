Евгения Белякова: "Россия нацелена на первое место в группе в отборе Евробаскета"

Капитан сборной России Евгения Белякова отметила боевой настрой команды на матчи отборочного турнира Евробаскета-2017 против Швейцарии и Греции. Баскетболистка подчеркнула, что россиянки намерены финишировать на первой строчке в группе F, которую они возглавляют на данный момент.

– Мы очень хотим выиграть у сборной Греции с большим счетом, чтобы показать, что победа над ними с перевесом в одно очко была оплошностью, случайностью, – цитирует "Р-Спорт" Белякову. – Уверенность в первом месте всегда должна быть. Посмотрим в матчах, как это получится. Понятно, что по каким-то статистическим данным мы превосходим эти команды. Мы нацелены на первое место в группе, будем стараться.

Может, сыгранность игроков сборной Греции, многие из которых выступают в одном клубе – "Олимпиакосе", даст им огромную фору, к которой мы окажемся не готовы. К этому никак не подготовишься. Могу точно сказать – мы будем "драться" в этом матче до последнего, мы очень хотим победить и занять первое место в группе.