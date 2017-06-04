Евгения Белякова: "Поначалу словно из пещеры на свет вышли"

Защитник женской сборной России Евгения Белякова после второй победы в товарищеском матче над Турцией (69:52) отметила, что была рада вновь увидеть болельщиков, и рассказала, как проходят длительные сборы перед чемпионатом Европы.

– Итоги матчей будет подводить тренер, а от себя скажу, что играть лучше, чем тренироваться, – сказала Белякова. – Была рада увидеть болельщиков, оценить свои силы против другого соперника.

– Команда на сборах уже почти месяц, как он прошел?

– Мы постоянно тренируемся по два часа утром и вечером, а еще процедуры, собрания, видео, обед... Даже книгу некогда почитать. К счастью, есть товарищеские матчи.

– То, что команда почти три года не играла в Москве, накладывало отпечаток?

– Конечно. Отмечу, что федерация прекрасно организовала игры, создала ажиотаж, все красиво обставила. Мы-то тренируемся где-то на окраине Химок, никого посторонних не видим. А здесь столько зрителей, шум, свет – сначала чувствовали себя, как будто из пещеры вышли. Особенно, наверное, это сказывалось в первых двух четвертях субботней встречи. И вот именно поэтому играть лучше, чем тренироваться. (Антон БАБОШИН)