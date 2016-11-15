Эпифанни Принс присоединится к сборной России перед чемпионатом Европы

Главный тренер женской сборной России Александр Васин подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на Эпифанни Принс. Защитница московского "Динамо" в данный момент восстанавливается от травмы. Напомним, что россиянкам 19 и 23 ноября предстоит провести матчи со Швейцарией и Грецией в отборочном турнире Евробаскета-2017.

– Проведены переговоры с руководством курской команды, они полностью знают медицинскую картину Эпифанни Принс, – цитирует "Р-Спорт" Васина. – Были переговоры и с ней самой. Сама Пиф заявила, что ей пока преждевременно выступать за сборную. Она еще нуждается в восстановлении. Есть принципиальная договоренность с клубом, что к чемпионату Европы Принс будет в составе сборной России.

Проведены переговоры с руководством курской команды, они полностью знают медицинскую картину Эпифанни Принс. Были переговоры и с ней самой. Сама Пиф заявила, что ей пока преждевременно выступать за сборную. Она еще нуждается в восстановлении. Есть принципиальная договоренность с клубом, что к чемпионату Европы Принс будет в составе сборной России.