Энтони Рэндольф: "Швед просто "убивает" всех на этом Евробаскете"

Защитник сборной Словении Энтони Рэндольф отметил, что не знает, с кем лучше встретится в финале Евробаскета-2017. Словенцы в четверг обыграли в полуфинале Испанию (92:72), а своего соперника по решающему матчу узнают в пятницу, когда между собой сыграют Россия и Сербия.

- Несмотря на счет, игра получилась очень сложной для нас, но мы были чрезвычайно настроены на победу, - приводит ТАСС слова Рэндольфа. - Теперь сделаем все возможное, чтобы выиграть золотые медали. С кем лучше играть в финале, не знаю, завтра будем смотреть игру сборных России и Сербии. Обе команды сильные.

В сборной России много сильных исполнителей. Швед просто "убивает" всех на этом Евробаскете, Мозгов играет в НБА и очень силен. Россия показывает отличный баскетбол здесь.