Энтони Рэндольф: "Швед просто "убивает" всех на этом Евробаскете"

Защитник сборной Словении Энтони Рэндольф отметил, что не знает, с кем лучше встретится в финале Евробаскета-2017. Словенцы в четверг обыграли в полуфинале Испанию (92:72), а своего соперника по решающему матчу узнают в пятницу, когда между собой сыграют Россия и Сербия.
- Несмотря на счет, игра получилась очень сложной для нас, но мы были чрезвычайно настроены на победу, - приводит ТАСС слова Рэндольфа. - Теперь сделаем все возможное, чтобы выиграть золотые медали. С кем лучше играть в финале, не знаю, завтра будем смотреть игру сборных России и Сербии. Обе команды сильные.
В сборной России много сильных исполнителей. Швед просто "убивает" всех на этом Евробаскете, Мозгов играет в НБА и очень силен. Россия показывает отличный баскетбол здесь.
Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Алексей Швед
- Тимофей Мозгов
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Испании (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)