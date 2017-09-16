Джон Роберт Холден: "Сербия на бумаге была фаворитом в матче с Россией"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Джон Роберт Холден высоко оценил игру россиян в полуфинальном матче чемпионата Европы с Сербией (79:87). При этом он отметил, что себры были фаворитом встречи.

– В полуфинале Россия – Сербия – была хорошая игра. Если кто-то скажет вам обратное, сомневаюсь, что они любят баскетбол, – сказал Холден. – Обе команды очень старались. То, что мне действительно понравилось – как мы сражались. Сербия, несмотря на хорошее выступление россиян на турнире, на бумаге была фаворитом. Да, они проиграли нам на предварительном этапе, но я все равно считаю их более сильной командой – они превосходят нас в габаритах передней линии и имеют таких же сильных защитников.

Я ожидал очень трудного матча. И мы легко могли сдаться, уступая 14-16 очков, но команда продолжала биться, и ей удалось изменить ход матча. Было непохоже, что Сербия собирается проиграть этот матч, но мы привели его к такому положению, когда один точный бросок, одно удачное действие в защите, одна комбинация могли вывести Россию вперед. Мы получили шанс.

– И он у нас действительно был, когда Алексей Швед при разнице "-2" не попал трехочковый.

– Слушайте, но это же "трешка". Забить ее – не то же самое, что занести мяч в кольцо. Алексей отлично проводит весь турнир. Когда я смотрю на его статистику, не могу поверить. Может, у него и не 60-процентная реализация, но зато он мастер решающих бросков. На этот раз он не попал, но выглядел здорово. Я по-настоящему наслаждаюсь его игрой по ходу турнира. (Антон БАБОШИН)

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