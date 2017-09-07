Джо Пранти: "Великобритания хочет хлопнуть дверью в матче с Россией"

Главный тренер сборной Великобритании Джо Пранти отметил, что у его команды есть шанс на победу в сегодняшнем матче Евробаскета с Россией. Ранее британцы проиграли четыре поединка группового турнира.

– Матч с Россией станет для нас заключительным на турнире, и мы хотим провести его как можно лучше, как говорят в спорте, хлопнуть дверью, – приводят "Известия" слова Пранти. – Мы очень уважаем вашу команду, в которой есть такие сильные игроки, как Мозгов, Швед и Воронцевич, но думаю, что у нас есть шанс на победу. Россия неудачно сыграла с Латвией, показав свои слабые стороны. Мы постараемся ими воспользоваться, внимательно изучив все аспекты игры вашей сборной.