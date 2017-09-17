Драгич - MVP Евробаскета-2017, Швед - в символической пятерке

Защитник сборной России Алексей Швед включен в символическую пятерку Евробаскета-2017. Кроме него в символическую пятерку вошли словенцы Горан Драгич и Лука Дончич, серб Богдан Богданович и испанец Поу Газоль.
Сборная Словении в истории выиграла Евробаскет, победив Сербию (93:85), в матче за 3-е место Испания обыграла Россию с таким же счетом – 93:85.
Отметим, что 18-летний Дончич, получивший травму в финале, вышел на награждение только с помощью партнера.
MVP Евробаскета-2017 признан Драгич, который в финале набрал 35 очков – лучший показатель на турнире.
The FIBA #EuroBasket2017 All-Star 5, presented by @TISSOT: @Shved23; @Goran_Dragic ; @LeaderOfHorde; @luka7doncic and @paugasol! pic.twitter.com/D94C4i9vqh– FIBA (@FIBA) 17 сентября 2017 г.
- Сборная России (Баскетбол)
- Алексей Швед
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Испании (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)
Седой конь
Очень странная символическая сборная. Где ТРИ атакующих защитника, лёгкий форвард и центровой. Понятно, что выбирать не из кого, эти лучшие, но всё равно какой-то абсурд получился.
00:33