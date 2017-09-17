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23:49 17 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Драгич - MVP Евробаскета-2017, Швед - в символической пятерке

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Защитник сборной России Алексей Швед включен в символическую пятерку Евробаскета-2017. Кроме него в символическую пятерку вошли словенцы Горан Драгич и Лука Дончич, серб Богдан Богданович и испанец Поу Газоль.

Сборная Словении в истории выиграла Евробаскет, победив Сербию (93:85), в матче за 3-е место Испания​ обыграла Россию с таким же счетом – 93:85.

Отметим, что 18-летний Дончич, получивший травму в финале, вышел на награждение только с помощью партнера.

MVP Евробаскета-2017 признан Драгич, который в финале набрал 35 очков – лучший показатель на турнире.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Седой конь

Очень странная символическая сборная. Где ТРИ атакующих защитника, лёгкий форвард и центровой. Понятно, что выбирать не из кого, эти лучшие, но всё равно какой-то абсурд получился.

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