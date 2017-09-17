Драгич - MVP Евробаскета-2017, Швед - в символической пятерке

Защитник сборной России Алексей Швед включен в символическую пятерку Евробаскета-2017. Кроме него в символическую пятерку вошли словенцы Горан Драгич и Лука Дончич, серб Богдан Богданович и испанец Поу Газоль.

Сборная Словении в истории выиграла Евробаскет, победив Сербию (93:85), в матче за 3-е место Испания​ обыграла Россию с таким же счетом – 93:85.

Отметим, что 18-летний Дончич, получивший травму в финале, вышел на награждение только с помощью партнера.

MVP Евробаскета-2017 признан Драгич, который в финале набрал 35 очков – лучший показатель на турнире.