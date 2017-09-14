Дмитрий Кулагин: "Нога очень болела, но я хотел помочь сборной России"

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин в интервью пресс-службе РФБ отметил, что в конце четвертьфинального матча Евробаскета против Греции (74:69) играл с болью в ноге. По его словам, в такие моменты игроки не обращают внимания на травмы.

– Несмотря на травму, вы вернулись на площадку за 10 секунд до финальной сирены. Как ваша нога?

– Болит. Я ее подвернул. Это очень больно и неприятно. Но в такие моменты ни о чем не думаешь. Просто хочешь помочь команде.

– Перед этим матчем вы сказали: "Сборная России – не ЦСКА, да и Спанулиса у Греции нет". Но насколько тяжело было не проводить параллели с постоянными поражениями ЦСКА от "Олимпиакоса" в "Финалах четырех" Евролиги?

– Люди с чувством юмора это поймут. А мы просто делали свою работу. И все 40 минут были командой. Это – самое главное. В игре каждый может победить каждого, и спады бывают у всех.

– Сборная России провела две разные половины, но в итоге добилась тяжелейшей победы.

– Это то, для чего мы живем, для чего играем. Сборная России вышла в полуфинал, на что мало кто рассчитывал перед началом чемпионата Европы. Значит, мы не зря чем-то жертвовали этим летом. И теперь наша работа дает свои плоды.

– Это был самый сложный матч для сборной России на турнире?

– Конечно, было сложно – мы же зашли так далеко! Выход в полуфинал – уже большой успех для нашей страны. Но турнир для сборной России продолжается.