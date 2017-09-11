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00:55 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Дмитрий Кулагин: "Мы не ЦСКА, а Спанулиса здесь нет"

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Атакующий защитник сборной России Дмитрий Кулагин после победу над Хорватией в матче 1/8 финала чемпионата Европы (101:78) вспомнил про российско-греческое противостояние между ЦСКА и "Олимпиакосом" в "Финале четырех" Евролиги. В составе греческой команды одним из лучших был грек Василис Спанулис. Россияне в четвертьфинале Евробаскета-2017 сыграют с Грецией.

- Мы не ЦСКА, а Спанулиса здесь нет, - цитирует пресс-служба турнира Кулагина.

Россия - в четвертьфинале Евробаскета. И это круто! //
Россия порвала хорватов. Швед и сборная выдали лучший матч на Евробаскете

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Армеец-1

Был бы Спанулис, об.ос.сал.ся ещё до игры.

01:36