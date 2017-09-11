Дмитрий Кулагин: "Матч с Хорватией - был лучшим для России на турнире"

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин после победы над Хорватией (101:78) в 1/8 финала Евробаскета отметил, что вся команда серьезно готовилась к этой встрече. Баскетболист рад, что его сборная спустя долгое время вышла в четвертьфинал турнира.

– Да, это был лучший матч сборной на турнире, – цитирует сайт РФБ Кулагина. – Мы провели серьезную работу над ошибками, и большую роль сыграла вера, что можем и должны победить. И мы сделали это все вместе, всей командой. Кто сколько набрал очков – неважно. Главное, что команда победила.

Думаю, что если посмотреть на статистику, можно сказать, что победили за счет нападения. Но в защите мы выполнили свою норму. Несмотря на 28 очков Богдановича, я считаю, что мы не дали ему почувствовать себя комфортно. Не позволили почувствовать себя суперзвездой и забивать броски. Мы разбирали соперника, готовились и в игре постоянно оказывали давление на всех лидеров сборной Хорватии. Мы проделали большую работу, и слава богу, что нам все удалось. И что спустя 6 лет сборная России будет опять играть в четвертьфинале Евробаскета.