Дмитрий Кулагин: "Командная "химия" сборной России на высоком уровне"

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин после победы над сборной Боснии и Герцеговины в стартовом матче отборочного турнира Евробаскета-2017 (83:54) в интервью пресс-службе РФБ подчеркнул, что команда держала в уме, что нужно победить как можно более крупно. Сам Кулагин набрал в этой встрече 17 очков и стал самым результативным игроком встречи.

– Дмитрий, что, на ваш взгляд, позволило сборной России перевернуть ход игры во второй половине?

– Самое главное для нас здесь, в Перми – это поддержка трибун. Пришли люди, которые любят и понимают баскетбол. Это окрыляет, дает дополнительные силы, дополнительную поддержку. Во многом благодаря этому мы прибавили в защите, сделали важные подборы, перехваты. И за счет этого выиграли матч с таким преимуществом.

– А что помогало сборной Боснии и Герцеговины играть на равных в первой половине?

– Соперники активно шли на подбор, забрали много важных мячей. Мы же промазали много своих бросков.

– Какие мысли были на скамейке, когда не удавалось забивать свои броски в первой половине?

– Я уверен, что наша командная "химия" находится на очень высоком уровне. Все ребята поддерживают друг друга, а это очень важно. Никто не переживал. Не думаю, что кто-то вообще сомневался в нашей победе. Мы оставались все вместе, и это дало результат.

– Что вдохновило сегодня лично вас на такую результативную игру?

– Мои эмоции всегда позитивные, всегда нацеливаюсь на победу. Партнеры создавали мне ситуации для броска – оставалось только забить. Поэтому, прежде всего, именно командная игра помогла нам добиться необходимого результата.

– На взрослом уровне это ваша самая удачная игра за сборную?

– Вероятно. Но я надеюсь, что будут еще более содержательные для меня матчи.

– У нашей команды преимущество "+29" в одной из главных игр кампании. Борьба за попадание на Евробаскет выиграна?

– Мы держали до последнего в голове, что нам важна разница. Не давали себе расслабиться. Но борьба только начинается. Посмотрим, как все сложится дальше.