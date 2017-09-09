Диао может завершить карьеру в сборной Франции

Форвард сборной Франции Борис Диао признался, что не знает, продолжит ли он выступать за национальную команду. В субботу, 9 сентября, французы проиграли Германии в 1/8 финала Евробаскета.

- Я пока не принял решение, - цитирует Eurohoops Диао. - Все мои мысли были связаны с Евробаскетбом. Не знаю, буду ли играть дальше. Впереди отборочные матчи чемпионата мира, тогда я и приму решение. Если смогу приносить реальную пользу, продолжу выступать. Если нет - завершу карьеру в сборной.

Напомним, Диао выступает за сборную Франции с 2003 года. За это время он помог команде завоевать золото, серебро и две бронзы чемпионатов Европы 2013, а также занять третье место на чемпионате мира 2014 года.