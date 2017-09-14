Дэвид Блатт: "Швед проводит великолепный турнир"

Экс-тренер сборной России Дэвид Блатт отметил, что команда проявила характер в четвертьфинале Евробаскета-2017 против Греции (69:74). По его словам, россияне на этом турнире способны на многое.

– Я был счастлив присутствовать на такой игре, – приводят "Известия" слова Блатта. – Сборная России проявила характер. У команды многое не получалось, но все ребята сражались до последней секунды и были вознаграждены за старание. Я верю в этих парней, они способны на многое. Сербия или Италия? Какая разница, после таких побед надо выходить на площадку и думать только о своей игре. Перформанс Шведа? Он проводит великолепный турнир.