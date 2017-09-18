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00:17 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Дэвид Блатт: "Сборной России можно гордиться"

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Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт похвалил команду за успешное выступление на чемпионате Европы. Подопечные Сергея Базаревича добрались до полуфинала, где уступили Сербии, а в матче за бронзу проиграли Испании.

- Четвертое место - это хороший результат, но главное, что команда играла действительно хорошо, баскетболисты отдавали все силы на паркете, - цитирует ТАСС Блатта. - Перед турниром мало кто ожидал от сборной России большого выступления. Конечно, всегда хочется большего, но ведь лучшего результата сборная не показывала с 2012 года. Такой командой можно гордиться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4569261

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КОММЕНТАРИИ (1)
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wolfwolk

Три поражения на турнире.

00:29