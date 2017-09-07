Дэвид Блатт: "Сборная России может обыграть любого"

Экс-главный тренер сборной России Дэвид Блатт отметил хорошую игру своей бывшей команды на Евробаскете. Специалист также добавил, что у российского коллектива есть все шансы на победу в турнире.

– Сборная России играет хорошо на этом Евробаскете, – цитирует ТАСС Блатта. – Кто бы ни попался в плей-офф, у этой команды есть шансы обыграть любого.

Напомним, что сборная России, которая стала третьей в группе D, в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября.