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23:27 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Дэвид Блатт: "Сборная России может обыграть любого"

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Экс-главный тренер сборной России Дэвид Блатт отметил хорошую игру своей бывшей команды на Евробаскете. Специалист также добавил, что у российского коллектива есть все шансы на победу в турнире.

– Сборная России играет хорошо на этом Евробаскете, – цитирует ТАСС Блатта. – Кто бы ни попался в плей-офф, у этой команды есть шансы обыграть любого.

Напомним, что сборная России, которая стала третьей в группе D, в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4544305

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Mah

И проиграть любому=)

23:38